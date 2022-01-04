İstanbul merkezli ’Twitch’ operasyonu! Gözaltılar var



Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.