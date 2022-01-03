Büyükçekmece sapığı! 4 kız bıçaklı şahsın tacizine uğradı





"SESİNİ ÇIKARMA ELİMDE BIÇAK VAR"



Yaşadığı korkunç saldırıyı anlatan Ege Özel, "Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece 'Sesini çıkarma. Elimde bıçak var' dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm" dedi.