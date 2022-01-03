03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece sapığı! 4 kız bıçaklı şahsın tacizine uğradı

Büyükçekmece sapığı! 4 kız bıçaklı şahsın tacizine uğradı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022
ABONE OL
Büyükçekmece sapığı! 4 kız bıçaklı şahsın tacizine uğradı

İstanbul Büyükçekemece’de, spor salonundan çıktıktan sonra evine giden 25 yaşındaki Ege Özel, bıçaklı sapığın tacizine uğradı. Özel, yaşadığı kabus anlarını anlatırken, mahalleli olayın benzerinin dördüncü defa yaşandığını söyledi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 29 Aralık Çarşamba günü akşam sularında yaşandı.

ÖNCE TAKİP ETTİ

İddiaya göre, Ege Özel antrenman yaptığı spor salonundan akşam saatlerinden çıkarak evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip ederek arkasından yaklaştı.

OTOPARKA SÜRÜKLEDİ

Saldırgan yakaladığı genç kızı, bir sitenin otoparkına doğru sürükledi. Özel'in bağırmasının ardından saldırgan koşarak, uzaklaştı. Yaşadıklarının şokunu atlatan genç kız, durumu polis ekiplerine bildirdi.

BU İLK DEĞİL!

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaşananlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan vatandaşlar, mahallede benzer olayların 4'üncü kez yaşandığını iddia etti.



"SESİNİ ÇIKARMA ELİMDE BIÇAK VAR"

Yaşadığı korkunç saldırıyı anlatan Ege Özel, "Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece 'Sesini çıkarma. Elimde bıçak var' dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm" dedi.

"ARTIK KIZ ARKADAŞLARIMIZ BURADAN RAHAT YÜRÜYEMİYOR"

Aynı bölgede yaşanan 4'üncü olayın olduğunu söyleyen Oğuzhan Kırış, "Burada yaşanan 4'üncü olay. Artık kız arkadaşlarımız buradan rahat yürüyemiyor, o hale geldi. 4 olayı da aynı kişinin yaptığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA