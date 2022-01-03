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Afyonkarahisar’da 3 ayrı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2022 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022
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Afyonkarahisar’da 3 ayrı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da yolcu otobüs, midibüs ve otomobillerin karıştığı üç ayrı zincirleme kazada toplam 31 kişi yaralandı. Yolun hemen hemen 200 metrelik kısmında meydana gelen ve 20 aracın karıştığı üç ayrı kazanın sis ile gizli buzlanmadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Zincirleme trafik kazaları, Afyonkarahisar - Eskişehir karayolu üzeri Gazlıgöl kavşağında yaşandı.

YOLUN 200 M'LİK KISMINDA 3 ZİNCİRLEME KAZA

Edinilen bilgilere göre, sabah 07.30 civarında yoğun sis ve gizli buzlanmadan dolayı yolun yaklaşık 200 metrelik bölümünde 3 farklı zincirleme kaza yaşandı. Kazalara aralarında midibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin bulunduğu 20 araç karıştı. Kazalardan birinde Yaylabağı Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs de devrildi. Kazalarda yaralananlardan 10'u olay yerine 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi başta olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.



"ŞUANDA 10-15 TANE ARABA VAR"

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Savaş Demirez, kazanın gizli buzlanma ve sis yüzünden yaşandığını ifade ederek, "Gizli buzlanmadan dolayı, biraz da sisten dolayı araçlar kayarak birbirlerine çarpmışlar. Zincirleme kaza olmuş. Otobüs frene basmış, frenden dolayı yan yatıyor. Kaldırıma çarpıyor, o yüzden yan devriliyor. Yaralılarda pek bir şey yok, ufak sıyrıklar var. Şuanda 10-15 tane araba var" dedi.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Kazaya karışan yolcu otobüsünde bulunan yolculardan Saffet Güngör ise, kazanın sabah saatlerinde olduğunu kaydederek, "Sabah 8.00'de oldu kaza. Biz bir şeyin farkına varamadık otobüsteydik. İndik, 3 tane araba birbirine girmişti. Biz de dördüncüsüydük işte otobüs olarak. 3 tane araba birbirine vurmuştuk. Otobüs içerinde fazla panik yaşanmadı, ne olduğunu anlayamadık" diye konuştu.



21 KİŞİ KENDİ OLANAKALARIYLA HASTANELERE GİTTİ
Kazada yaralanan Ali İhsan Taşpınar, yaşananları tedavi gördüğü hastanede gazetecilere anlattı. Taşpınar, "Sabah erken saatte yola çıktıklarını kaydederek, petrolün karşısına geldiklerinde iki kişinin kaza yaptığını dile getirdi. Yavaşladıkları sırada arkalarından otobüsün vurduğunu söyleyen Taşpınar, 'Bize büyük yolcu otobüsü vurdu, bu haldeyiz. Sonra bizim arkamızdan gelen Yaylabağı aracı, o da aynı şekilde dengesini kaybetmiş, bariyere vurmuş, yan yatmış. Kardeşimde o araçtaydı, ayağı sıkışmış, onu da çıkarmışlar. Şuan durumumuz ikimizin de iyi" dedi.

Kazalarda yaralanan 10 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, 21 kazazede ise kendi imkânları ile hastanelere gitti.
Kazalarında ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

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