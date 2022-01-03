Afyonkarahisar’da 3 ayrı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı





21 KİŞİ KENDİ OLANAKALARIYLA HASTANELERE GİTTİ

Kazada yaralanan Ali İhsan Taşpınar, yaşananları tedavi gördüğü hastanede gazetecilere anlattı. Taşpınar, "Sabah erken saatte yola çıktıklarını kaydederek, petrolün karşısına geldiklerinde iki kişinin kaza yaptığını dile getirdi. Yavaşladıkları sırada arkalarından otobüsün vurduğunu söyleyen Taşpınar, 'Bize büyük yolcu otobüsü vurdu, bu haldeyiz. Sonra bizim arkamızdan gelen Yaylabağı aracı, o da aynı şekilde dengesini kaybetmiş, bariyere vurmuş, yan yatmış. Kardeşimde o araçtaydı, ayağı sıkışmış, onu da çıkarmışlar. Şuan durumumuz ikimizin de iyi" dedi.

Kazalarda yaralanan 10 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, 21 kazazede ise kendi imkânları ile hastanelere gitti.

Kazalarında ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.