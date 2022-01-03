03 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Yayaların kabusu: Kahramanmaraş’ta mazgal hırsızları yakalandı!

Yayaların kabusu: Kahramanmaraş’ta mazgal hırsızları yakalandı!

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2022 13:14
Kahramanmaraş'ta yağmur sularının aktığı mazgalları çalan üç hırsız, emniyet güçlerince kurulan özel ekibin çalışması sonucunda yakalandı. Mazgalların çalındığı anlar ise kameralar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sık sık mazgal hırsızlığı olaylarının yaşanmasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde, zanlıların yakalanması için özel ekip kuruldu.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Hırsızlık büro amirliği bünyesindeki özel ekip, mazgalları yerinden sökerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gibi insan hayatını da tehlikeye atan şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KİMLİKLERİ KISA SÜREDE TESPİP EDİLDİ

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Ubeyd U. (19), Muhammed E.K. (17), Mehmet G. (17) isimli şüpheliler, polisin operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan mazgallar da hurdacıya satılmadan ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Çalınan yağmur suyu mazgalları belediye görevlilerine teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mazgal hırsızları yakalandı!
Mazgal hırsızları yakalandı!
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Hastanede gergin anlar, güçlükle sakinleştirilebildi
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Kütahya’da bıçaklı kavga kamerada
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Büyükçekmece’de genç kıza kabusu yaşattı
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Polis otomobilden gence kurşun yağdıran saldırganların peşine düştü
Polis otomobilden gence kurşun yağdıran saldırganların peşine düştü
Bir yeni pitbull saldırısı daha!
Bir yeni pitbull saldırısı daha!
İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı...
İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı...
Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 km koştu
Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 km koştu
30 bin TL’lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı
30 bin TL’lik eşya çalan hırsızların o anları kameralara yansıdı
Tünel açıldı çile bitti
Tünel açıldı çile bitti
Daha Fazla Video Göster