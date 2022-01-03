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İstanbul Fatih'te otomobil tramvay durağına girdi! Görenler şaşkına döndü...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2022
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İstanbul Fatih’te otomobil tramvay durağına girdi! Görenler şaşkına döndü...

İstanbul Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren sürücü büyük şaşkınlık yarattı. Otomobilin rayların arasına girmesi sonucu otomobil mahsur kaldı. Alt geçitteki istasyonda tramvay bekleyenler otomobili görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücünün tramvay yoluna girip raylarda mahsur kalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Topkapı Tramvay durağında geçtiğimiz perşembe günü yaşanan ilginç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yolu karıştırdığı öne sürülen sürücü, ana yol yerine yanlışlıkla tramvay yoluna girdi.

GÖRENLER ŞOKE OLDU

Durumu fark etmeyen sürücü bir süre tramvay yolunda ilerledi.

Topkapı'da alt geçitteki tramvay istasyonuna kadar ilerleyen sürücü burada mahsur kaldı.

ÇEKİCİ KURTARDI

Durakta bekleyen yolcular, sürücüye yardım için itfaiye ve polis ekiplerini aradı.

Raylarda sıkışan otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

İstanbul’da şaşkınlık yaratan olay! İSTANBUL'DA ŞAŞKINLIK YARATAN OLAY!

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