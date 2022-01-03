Küçükçekmece’de sarhoş şahıs dehşet saçtı! Önce arkadaşlarıyla kavga etti sonra arabaların camını kırdı

"ARACIMDA 1500 LİRA ZARAR VAR"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Erdem Kaya "Alkollü olan şahıslar sokağımızdan geçerken araçlarımızın camlarını kırdılar. Benim aracımla birlikte 6 aracın camı kırıldı. Şahıslar ne oldu bilmiyorum. Sadece benim aracımda 1500 lira zarar var. Orada bir de otobüs vardı onun zararı daha büyük bütün camlarını kırmış" diye konuştu.

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