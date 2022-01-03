Küçükçekmece’de sarhoş şahıs dehşet saçtı! Önce arkadaşlarıyla kavga etti sonra arabaların camını kırdı
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yabancı uyruklu bir adam beraber alkol içtiği ev arkadaşlarıyla kavga edince kendini sokağa atıp altı aracın camını taşla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre olay dün Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre binada oturan bir adam, ev arkadaşlarıyla alkol içti. Bir müddet sonra içki masasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
6 ARACIN CAMINI PARÇALADI
Sinirlenerek sokağa çıkan yabancı uyruklu şahıs, kaldırım taşıyla park halindeki biri otobüs 6 aracın camlarını paramparça etti.
KİMSE SAKİNLEŞTİREMEDİ
Yanına gelen 2 arkadaşı şahsı sakinleştirmek istese de başarılı olamadı.
O ANLAR KAMERADA
Bu sırada araçlarının camlarının kırıldığını gören mahalle sakinleri de ellerine ne geçerse şahıslara fırlatmaya başladı.
Sokağa inen mahalle sakinleri saldırgan şahsı engellemek etmek istedi. Saldırgan olay yerinden kaçarken bir arkadaşı mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
ELİNE NE GEÇSE FIRLATTI
Görüntülerde şahıs elinde bulunan kaldırım taşıyla sokakta bulunan araçların camını kırıyor. Bir arkadaşı şahsı engellemeye çalışsa da başarılı olamıyor. Daha sonra araçlarının camlarının kırıldığını gören sokak sakinleri ise şahıslara ellerine ne geçerse atıyor ve sokağa inerek şahısları kovalıyor.
"ARACIMDA 1500 LİRA ZARAR VAR"
Yaşananları anlatan mahalle sakini Erdem Kaya "Alkollü olan şahıslar sokağımızdan geçerken araçlarımızın camlarını kırdılar. Benim aracımla birlikte 6 aracın camı kırıldı. Şahıslar ne oldu bilmiyorum. Sadece benim aracımda 1500 lira zarar var. Orada bir de otobüs vardı onun zararı daha büyük bütün camlarını kırmış" diye konuştu.
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