Uzungöl’de korkutan balık ölümleri! Turizm merkezinde neler oluyor?

Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, "Aldığımız bilgiye göre suyun debisinin düştüğü bu yüzden oksijenin azaldığı için bu ölümlerin olduğunu öğrendik. Şu anda gereken tüm incelemeler yapılıyor. 2 sene öncede benzer bir durum yaşamıştık gereken tedbirler alınıyor." diye konuştu.