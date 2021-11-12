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Uzungöl’de korkutan balık ölümleri! Turizm merkezinde neler oluyor?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Uzungöl’de korkutan balık ölümleri! Turizm merkezinde neler oluyor?

Trabzon'un turizm merkezi Uzungöl'de, balık ölümleri yaşanıyor. Endişelendiren balık ölümlerinin kaynağı araştırılıyor. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım’ın konuğu olan Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk canlı yayında gelişmeleri anlattı.

Turizm merkezi Uzungöl'de balık ölümleri tedirginlik yarattı. Bu ölümlerin nedeniyle ilgili Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Mehmet Öztürk, "Bu haberi duyduktan sonra biz gölün etrafını gezdik ve birkaç tane balık ölümünü gördük. Hemen akabinde Çaykara Kaymakamlığına, Çaykara Belediye Başkanlığına ve Çaykara İlçe Tarım Müdürlüğüne haber verdim." dedi.

TİSKİ ile hemen bir çalışma yapıldığını ve derhal bölge gelindiğini ve çeşitli bölgelerden su numuneleri alındığı ifade eden Öztürk, "Bu alınan numuneler temiz çıktı. Balık ölümlerinin sudan kaynaklanmadığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, "Aldığımız bilgiye göre suyun debisinin düştüğü bu yüzden oksijenin azaldığı için bu ölümlerin olduğunu öğrendik. Şu anda gereken tüm incelemeler yapılıyor. 2 sene öncede benzer bir durum yaşamıştık gereken tedbirler alınıyor." diye konuştu.

2 sene önce yapılan testlerde suların temiz çıktığını ifade eden Mehmet Öztürk, "Bu hafta içinde yetkililer gelecek gerekli çalışmaları yapacak. Bu hafta ne olduğunu öğreneceğiz." dedi.

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