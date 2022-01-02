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Tekirdağ’da 59 yaşındaki adamın şüpheli ölümü!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Tekirdağ’da 59 yaşındaki adamın şüpheli ölümü!

Tekirdağ Muratlı’da yılbaşı gecesi alkol içtikten sonra kötüleşen kişi yaşamını yitirdi. Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan ön otopsisinin ardından cenaze adli tıbba gönderildi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesi 42. Sokak üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, yılbaşı gecesi evinde alkol içtikten sonra kötüleştiği öne sürülen 59 yaşındaki Tunay Ç. Yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, inceleme başlattı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de çağrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının ön otopsisi yapmasının ardından cenaze adli tıpa gönderildi. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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