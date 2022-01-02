02 Ocak 2022, Pazar
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Son dakika: Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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