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Son dakika: Van’da okullara kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Van’da okullara kar engeli

Son dakika haberi... Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

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