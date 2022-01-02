Şanlıurfa'da araçtan köpeğe ateş edip yaralayan şüpheli yakalandı

Açıklamada olayın faili olan şüphelinin jandarma ekipleri tarafında gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:



"31.12.2021 günü saat 16:00 ile 17:00 arasında ilçemiz Gömülü Mahallesi sınırları içerisinde bir sokak köpeğine ateşli silah ile ateş edildiği ve olayla ilgili video görüntülerin olduğu bilgisi vakit kaybedilmeksizin jandarma ekiplerimizce değerlendirilmiş, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla olaya müdahale edilmiştir. Olayın faili olduğu değerlendiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığı, adli sürecin devam ettiği ve konunun hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur".





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