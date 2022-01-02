Kars’ta ölümle burun buruna! Çarpışan araç alev topuna döndü

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan ve isimleri öğrenilemeyen yaralılar ambulansa Arpaçay Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan olay yerine gelen Arpaçay Belediyesi İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi.



