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Son dakika: Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.01.2022
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Son dakika: Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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