Karaman’da ‘kedilerin derisini yüzdüler’ ihbarına giden polis bulduğu karşısında şoke oldu

TAŞVAN DERİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı inceleme ve çevreden yaptığı araştırma sonucunda derilerin, avcılar tarafından vurulduktan sonra derisi yüzülen tavşanlara ait olduğunu tespit etti. Derileri tekrar çöpe atan polis, ardından bölgeden ayrıldı.