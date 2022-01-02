02 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

Dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
ABONE OL
Dolu yağışı şaşkına çevirdi: 3 ölü

Son dakika dünya haberi... Mısır’da dolu yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin 5 bölgesinde, hava koşulları nedeniyle de okullar kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurgada kentinde dolu yağışı sürprizi yaşandı. Ülkede perşembe gününden beri etkili olan hava dalgasıyla birlikte dolu yağışı ve şiddetli fırtına yaşandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cuma günü kötü hava şartları nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

,

Dün ülkenin 5 bölgesinde, hava koşulları nedeniyle de okullar kapatılmış ve eğitime ara verilmişti.



Meteoroloji uzmanlarına göre, Mısır'da hava 4 Ocak'tan itibaren düzelmeye başlayacak.

Dolu yağışı şaşkına çevirdi DOLU YAĞIŞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA