Denizin içindeki şişede bulundu: Ünlü profesör şaşkına döndü





"HANGİ DİLDE YAZILMIŞTIR BÜYÜ MÜ?"

Gökoğlu, çıkan ilginç sembollü kağıt hakkında da, "Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe vardı. Sanki bir yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir kız öğrencimiz bunu açtı. Videoda çukurun içindeki şişe, bahsi geçen şişedir. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar nedir. Hangi dilde yazılmıştır. Bu büyü mü, bilen varsa altına yazsın" dedi.

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