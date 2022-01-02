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Kan donduran son dakika haberi! Zonguldak’ta Aysel İleri’nin evinde cesedi bulundu: Dikkat çeken Mehmet Pişkin detayı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.01.2022 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022
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Kan donduran son dakika haberi! Zonguldak’ta Aysel İleri’nin evinde cesedi bulundu: Dikkat çeken Mehmet Pişkin detayı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ta 20 yaşındaki Aysel İleri’nin evinde tabancayla göğsünden vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Ailesi ile birlikte yaşayan İleri'nin hayatını kaybetmesi ile ilgili savcılık tahkikat başlattı. İleri’nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabı üzerinden ''Ölmezdim'' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Şarkının video içerik platformu YouTube'daki klibindeki detay şaşkına verdi. İşte kan donduran haberin detayları…

Genç kadın kuşkulu bir şekilde hayatını kaybetti! Akıllara seneler önce intihar eden Mehmet Pişkin geldi... İşte çarpıcı detaylar…

Olay, geçen gün akşam sularında Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

O ŞARKI DİKKAT ÇEKTİ

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü.

Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

MEHMET PİŞKİN DETAYI

ODTÜ Makina mezunu 35 yaşındaki Mehmet Pişkin 16 Ekim 2014 tarihinde Facebook'ta veda videosu paylaştıktan sonra intihar etmişti. Pişkin'in intihar notu Türkiye'yi derinden sarsmıştı. 20 yaşındaki Aysel'in de ölmeden önce sözlerini paylaştığı ''Ölmezdim'' adlı şarkısının klibinde Pişkin'in videosundan kesitler olması dikkatlerden kaçmadı.

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Aysel İleri'nin göğsüne doğrulttuğu tabanca ile intihar ettiği belirtildi.

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