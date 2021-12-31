Milli Piyango sonuçları 2022: Tek tıkla Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı! İnternetten Milli Piyango sonucu öğrenme…

Giriş Tarihi:
31.12.2021
Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Milli Piyango sonuçları 2022! Tek tıkla Milli Piyango bilet sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İnternetten Milli Piyango sonucu öğrenmek isteyen vatandaşlar sorgulama işlemlerini yapıyor. Bir yılbaşı geleneği olan Milli Piyango çekilişinde her yıl milyonlarca lira ikramiye dağıtılıyor. Dağıtılan ikramiyeleri kazanmak isteyenler biletlerini aldı ve çekiliş sonucunu beklemeye geçti. Bu yılın belirlenen büyük ikramiyesi 120 milyon lira oldu. Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz!