Öldürüp arabadan attılar! Her şeyi tek tek itiraf ettiler

E.T'nin ise Çokoğullu'nu R.G'nin vurduğunu iddia ettiği kaydedildi.

Araç sahibi K.U.K'nin olayla ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdüğü, kendisine ait aracı plakasını sökerek bahçeye gizlediğini, C.D. ve B.A'nın ise kendilerine verilen pompalı tüfeği, şüphelilerin isteğiyle bahçeye gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Hafif ticari araç ve pompalı tüfek, zanlıların belirttiği noktalarda bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan E.T, H.D, R.G ve D.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuruçeşme Mahallesi 202/20 Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı sonrası olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, Kenan Çokoğullu'nun pompalı tüfekle öldürüldüğünü belirlemişti.