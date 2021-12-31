Okulu kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak!

"Sen kimsin ki bana bağırıyorsun" deyip ayrılan kız öğrenci iddiaya göre 5 dakika sonra ağabeyiyle geri döndü. Müdür, başına kesici bir aletle vurup yaralayan ağabeyin elinden öğretmenler tarafından kurtarılırken saldırgan ağabey gözaltına alındı.

Olay, eğitim sendikaları tarafından kınandı. Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Eğitimcilerin bir daha şiddetin kurbanı olmaması için caydırıcı hükümler içeren yasal bir düzenleme derhal yapılmalıdır" dedi.