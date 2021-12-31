31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango amorti 2022 - Milli Piyango amorti çıkan numaralar! Amorti kaç lira?

Milli Piyango amorti 2022 - Milli Piyango amorti çıkan numaralar! Amorti kaç lira?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Milli Piyango amorti 2022 - Milli Piyango amorti çıkan numaralar! Amorti kaç lira?

2022 Milli Piyango MPİ amorti kaç lira? Milli Piyango amorti çıkan numaralar kaç TL? Milli Piyango amorti kaç? Milli Piyango çekilişinin başlamasıyla birlikte kazandıran numaralar da belli oluyor. Büyük ikramiyenin 120 milyon lira olacağı çekilişte heyecan dorukta. Büyük ikramiyeyi kazanamayan kişiler amorti ikramiyesiyle teselli bulacak. Peki; Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? 2022 Milli Piyango amorti kaç lira? İşte detaylar…

Milli Piyango amorti çıkan numaralar hangileri? 2022 Milli Piyango MPİ amorti kaç lira? Milli Piyango amorti çıkan numaraların hangileri olduğu araştırılıyor. Bir yılbaşı geleneği halini alan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde bu yılki büyük ikramiye 120 milyon lira olacak. Kazandıran numaralar çekilmeye başlanırken, amorti çıkan numaralar da belli oluyor. Haberimizden Milli Piyango sonuçlarına ilişkin detayları öğrenebilirsiniz. İşte; Milli Piyango amorti 2022!

Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi başladı! MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

MİLLİ PİYANGO AMORTİ ÇIKAN NUMARALAR!

Milli Piyango'da amorti çıkan numaralar henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde detayları haberimizden öğrenebileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI!

Aşağıdaki ekrandan Milli Piyango bilet sorgulama işlemini kolaylıkla yapabilirsiniz. Çekiliş tarihini ve bilet numaranızı girdiğinizde Milli Piyango sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELER NE KADAR OLACAK?

17.00 itibarı ile 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak.

18.30'da ikinci aşamaya geçilecek 6 bin TL kazanan numaralar açıklanacak. 20.30'da ise 240 TL ile 2 bin TL kazanan numaralar duyurulacak.

Saatler 23.00'ü gösterdiğinde 120 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olacak.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 RAKAMI 3 KEZ ÇIKTI
2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI
1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI


7 RAKAMI 8 KEZ ÇIKTI
4 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI
5 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI
6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA