Milli Piyango amorti 2022 - Milli Piyango amorti çıkan numaralar! Amorti kaç lira?

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 RAKAMI 3 KEZ ÇIKTI

2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI



7 RAKAMI 8 KEZ ÇIKTI

4 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

5 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.