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Milli Piyango 240 – 2.000 TL kazanan numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı kazandıran numaralar listesi…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Milli Piyango 240 – 2.000 TL kazanan numaralar! 2022 Milli Piyango yılbaşı kazandıran numaralar listesi…

Milli Piyango 240 – 2.000 TL kazanan numaralar hangileri? 2022 Milli Piyango yılbaşı kazandıran numaralar arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 yılbaşının kutlandığı Milli Piyango sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Kazandıran numaralar çekilmeye başlandı ve hangi numaraya ne kadar ikramiye isabet ettiği belli oluyor. Peki; Milli Piyango 240 – 2.000 TL kazandıran numaralar hangileri?

Milli Piyango 240 – 2.000 TL kazanan numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Milli Piyango 2022 çekilişinde numaralar belli oluyor. İkramiyelere göre çekilen numaralar sonucunda biletlerine para çıkıp çıkmadığını merak eden vatandaşlar Milli Piyango kazanan numaralar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte; Milli Piyango 240 – 2.000 TL kazanan numaralar!

12.000.000 TL kazanan numaralar hangileri? 12.000.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
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MİLLİ PİYANGO 240 - 2.000 TL KAZANAN NUMARALAR!

Milli Piyango'da kazandıran numaralar henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 120 Milyon TL olarak belirlendi.

2022 yılbaşı için amorti rakamları ise henüz belli olmadı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği 31 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.

Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 120 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak.

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ PROGRAMI

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar


20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

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