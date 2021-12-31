MPİ 2022 12.000.000 TL kazanan numaralar: Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12.000.000 TL çıkan numaralar hangileri?
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 1. bölüm çekilişi saat 17.00'de başladı. Büyük ikramiye kazanan numara heyecanla beklenirken, alt ikramiyeleri kazanan numaralar araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda 12.000.000 TL kazanan numaralar araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12.000.000 TL çıkan numaralar hangileri? İşte MPİ 2022 12.000.000 TL kazanan numaralar...
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12.000.000 TL çıkan numaralar hangileri? Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği yılbaşı özel çekilişi başladı. Milli Piyango'nun 2022 yılı özel çekilişinde büyük ikramiye 120 milyon olarak belirlendi. İlk etapta saat 17.00'de başlayan çekilişte 12.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL ve 12.000.000 TL ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 12.000.000 TL çıkan numaralar hangileri? İşte MPİ 2022 12.000.000 TL kazanan numaralar...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (31 ARALIK 2021)
Milli Piyango 1. bölüm çekiliş saat 17.00'de başladı. 12.000 TL, 120.000 TL, 1.200.000 TL ve 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar şu şekilde:
12.000 TL ikramiye kazanan numaralar
12.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda burada yer alacak.
120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
120.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda burada yer alacak.
1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda burada yer alacak.
12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda burada yer alacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Milli Piyango'da haftanın her günü bir çekiliş yapılıyor. Oynadığınız bilete ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için çekilişleri Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilir ya da sonuçlar sayfası üzerinden bilet numaranızı girerek sonuçları görüntüleyebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğiniz Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak, biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsiniz.
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsiniz.
NASIL KAZANIRIM?
Milli Piyango biletinde seçmiş olduğunuz numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsunuz. İkramiye dağıtımları ise şöyle kategorilendiriliyor:
* Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
* Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numara yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi kazanacaksınız.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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