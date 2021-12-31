Gömüldükten 12 gün sonra mezarı açıldı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı
Son dakika haberine göre: Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, E.K. ile kavga sırasında başını yere çarpan Ecevit Anladı, 2 gün sonra evde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 12 gün sonra mezarı açılan Ecevit Anladı ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Çerikli beldesinde oturan Ecevit Anladı, geçen 16 Aralık'ta bilinmeyen nedenle E.K. ile kavga etti. Kavga sırasında yere düşen Ecevit Anladı, başını çarptı. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı.
Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi. Yakınları cenazeyi toprağa verdikten bir süre sonra Ecevit Anladı'nın E.K. ile kavga ettiğini öğrenince, bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarmaya şikayette bulundu.
12 GÜN SONRA MEZARI AÇILDI
Başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine Ecevit Anladı'nın mezarı açılarak otopsi yapıldı. Otopsi sonucu Ecevit Anladı'nın başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...
- Sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşlara yılbaşı mesajları 2022! Sıcak, anlamlı, güzel yılbaşı kutlama mesajları sözleri… Resimli yılbaşı mesajı!
- 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü, tam gün mü? Bugün okullar açık mı, tatil mi?
- 1 Ocak sigara zammı iddiası! 2022'de sigaraya zam var mı? Sigara zammı olacak mı? İşte güncel sigara fiyat listesi…
- Diyanet açıklaması: Yılbaşı kutlamak günah mı? Yılbaşı ağacı süslemek caiz mi? Yeni yıl kutlaması haram mı?
- Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan, online eğitime mi geçecek?
- 31 Aralık TV yılbaşı yayın akışı: Yılbaşında televizyonda hangi programlar var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yılbaşı yayın akışında neler var?
- Yeni yıl mesajları 2021 kısa, uzun anlamlı: Farklı, komik, absürd yılbaşı kutlama mesajları! WhatsApp, Twitter, Instagram yılbaşı mesajları...
- Aralık ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak? TUİK Aralık ayı TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı? Beklenti anketine göre...
- Kurumsal, iş yeri yeni yıl kutlama mesajları 2022! Facebook, WhatsApp, Instagram kurumsal yılbaşı kutlama mesajları ve sözleri...
- Sevgiliye, eşe romantik, duygusal, anlamlı yeni yıl mesajları 2022! Sevgiliye farklı, değişik yılbaşı kutlama sözleri ve mesajları...
- Piyango bileti saat kaça kadar satılıyor, yarın son mu? Miili Piyango 2022 yılbaşı biletleri satışı bitti mi, ne zaman bitiyor?