Gömüldükten 12 gün sonra mezarı açıldı! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Kavgadan 2 gün sonra evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden Ecevit Anladı, yakınları tarafından toprağa verildi. Yakınları cenazeyi toprağa verdikten bir süre sonra Ecevit Anladı'nın E.K. ile kavga ettiğini öğrenince, bu nedenle yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarmaya şikayette bulundu.