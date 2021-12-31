Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...
Kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 31 Aralık yılbaşı gecesinde gözler kargo şirketlerine çevrildi. Kargo siparişi veren ya da verecek olan vatandaşlar, 31 Aralık tarihinde kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. Kargoların çalışma saatleri ve konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo bugün kaça kadar açık? İşte cevaplar...
Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar bugün kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin 28 Ekim öğleden sonra başlaması nedeniyle gözer kargo şirketlerine çevrildi. Kargo siparişi veren ya da verecek olan vatandaşlar, 28 Ekim'de kargo şirketlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargolar bugün kaça kadar açık? 28 Ekim Perşembe kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT Kargo kaçta kapanacak? İşte cevaplar...
KARGOLAR BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?
Hemen şunu belirtelim ki, 31 Aralık resmi tatil olmadığı için kargo şirketleri normal mesaisine devam edecek.
01 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI?
01 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle kargolar kapalı olacak. Kargolar 03 Kasım Pazartesi günü normal çalışma saatlerine dönecek.
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
PTT Kargo pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.
YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30
Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.
Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30
ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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