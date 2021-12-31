Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 31 Aralık Cuma kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo...

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Kargolar bugün kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatilinin 28 Ekim öğleden sonra başlaması nedeniyle gözer kargo şirketlerine çevrildi. Kargo siparişi veren ya da verecek olan vatandaşlar, 28 Ekim'de kargo şirketlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kargolar bugün kaça kadar açık? 28 Ekim Perşembe kargo çalışma saatleri nasıl? Yurtiçi, Aras, MNG, ve PTT Kargo kaçta kapanacak? İşte cevaplar...

KARGOLAR BUGÜN KAÇA KADAR AÇIK?

Hemen şunu belirtelim ki, 31 Aralık resmi tatil olmadığı için kargo şirketleri normal mesaisine devam edecek.

01 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI?

01 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle kargolar kapalı olacak. Kargolar 03 Kasım Pazartesi günü normal çalışma saatlerine dönecek.