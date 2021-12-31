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Ceren Damar'ın katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Ceren Damar’ın katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2019'da tez danışmanı olan Ceren Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" sonrasında okuldan ayrılarak evine gitmiş, bir süre sonra okula geri dönerek, Şenel'i önce bıçaklamış, daha sonra silahla vurarak öldürmüştü. Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" ile "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf tarafından uygun bulunan karar temyiz edilerek Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Damar’ın katili Hasan İsmail Hikmet’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2019'da tez danışmanı olan Ceren Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" sonrasında okuldan ayrılarak evine gitmiş, bir süre sonra okula geri dönerek, Şenel'i önce bıçaklamış, daha sonra silahla vurarak öldürmüştü. Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" ile "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemenin kararına yapılan istinaf başvurusu sonrasında dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. Daire, yerel mahkeme tarafından Sanık Hasan İsmail Hikmet'e "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yasaya uygun buldu. Daire ayrıca sanık Hikmet'in, "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından aldığı toplam 2 yıl hapis cezalarını da uygun buldu. Bu kapsamda Hikmet'in "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından aldığı cezalar kesinleşti.

YARGITAY ONADI

İstinafın kararı sonrasında hüküm temyiz edildi. Temyiz isteminin ardından dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, yerel mahkeme tarafından Hasan İsmail Hikmet'e "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

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