Ceren Damar'ın katiline verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2019'da tez danışmanı olan Ceren Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" sonrasında okuldan ayrılarak evine gitmiş, bir süre sonra okula geri dönerek, Şenel'i önce bıçaklamış, daha sonra silahla vurarak öldürmüştü. Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" ile "silahla tehdit" suçlarından 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İstinaf tarafından uygun bulunan karar temyiz edilerek Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ceren Damar’ın katili Hasan İsmail Hikmet’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2019'da tez danışmanı olan Ceren Damar Şenel ile aralarındaki "kopya tartışması" sonrasında okuldan ayrılarak evine gitmiş, bir süre sonra okula geri dönerek, Şenel'i önce bıçaklamış, daha sonra silahla vurarak öldürmüştü. Hikmet, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurmak" ile "silahla tehdit" suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yerel mahkemenin kararına yapılan istinaf başvurusu sonrasında dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. Daire, yerel mahkeme tarafından Sanık Hasan İsmail Hikmet'e "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yasaya uygun buldu. Daire ayrıca sanık Hikmet'in, "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından aldığı toplam 2 yıl hapis cezalarını da uygun buldu. Bu kapsamda Hikmet'in "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "silahla tehdit" suçlarından aldığı cezalar kesinleşti.
YARGITAY ONADI
İstinafın kararı sonrasında hüküm temyiz edildi. Temyiz isteminin ardından dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Heyet, yerel mahkeme tarafından Hasan İsmail Hikmet'e "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango canlı izle 2022! Kesintisiz Milli Piyango TV canlı yayın! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi izle!
- Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama 2022 yılbaşı özel! MPİ bilet numarası ile online sonuç sorgulama ekranı!
- Squid Game'de flaş gelişme! 3. sezon geliyor... Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Son durum...
- Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı özel! Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye hemen sorgula!
- Yeni yıl öncesi müjde var mı? 2022'de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak?
- Bu akşam TV'de neler var? 31 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Tv8 2022 yılbaşı programları neler?
- Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır?
- Mekke’nin Fethi mesajları sözleri! Dualı Mekke’nin Fethi mesajları! Mekke’nin Fethi ne zaman kutlanacak?
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
- Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?
- 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi canlı izleme yolları!
- Bugün marketler kaça kadar açık? 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri