Dünyanın bir ucundan Konya’daki evine gelen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı
Avusturya'da yaşamını sürdüren gurbetçinin Konya Kulu’da bulunan evi, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca soyuldu. İzin içim geldiği memleketinde evinin soyulduğunu görünce şaşkına dönen gurbetçi vatandaşın tek isteği hırsızların bulunması.
Olay, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Değirmenözü Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Avursturya'da iş ile ikamet sahibi olan Mehmet Emin Kızılırmak, iznini yapmak için geldiği memleketi Kulu ilçesindeki evinin demir bahçe kapısının kilitlerinin kırıldığını gördü.
Evine giden Mehmet Emin Kızılırmak, garaj kapısının da açık bırakıldığı ve içerisindeki motosikletinin ve pek çok araç gereçlerinin yerinde olmadığını fark etti.
NE VAR NE YOK ALIP GİTMİŞLER
Evini de kontrol eden Mehmet Emin Kızılırmak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, televizyon gibi çok sayıda değerli eşyasının çalındığını görünce, durumu polise bildirerek yardım istedi.
EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yapılan incelemelerin ardından şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.
60 BİN LİRALIK ZARARI VAR
Hırsız ya da hırsızların evini darmadağın ettiğini söyleyen Mehmet Emin Kızılırmak, geçen yıl da aynı binanın 2'nci katındaki televizyonunun çalındığını ifade etti. Polislerin gelerek inceleme yaptığını anlatan Kızılırmak, yaklaşık 60 bin liralık bir zararının olduğunu, hırsız veya hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama 2022 yılbaşı özel! MPİ bilet numarası ile online sonuç sorgulama ekranı!
- Squid Game'de flaş gelişme! 3. sezon geliyor... Netflix Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Son durum...
- Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı özel! Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye hemen sorgula!
- Yeni yıl öncesi müjde var mı? 2022'de bekçi alımı olacak mı? Bekçilik başvuruları ne zaman, hangi illere yapılacak?
- Bu akşam TV'de neler var? 31 Aralık ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, Tv8 2022 yılbaşı programları neler?
- Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır?
- Mekke’nin Fethi mesajları sözleri! Dualı Mekke’nin Fethi mesajları! Mekke’nin Fethi ne zaman kutlanacak?
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2022 yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
- Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kısıtlama olacak mı? 31 Aralık Cuma günü yasak var mı?
- 2022 Milli Piyango çekilişi hangi kanalda, saat kaçta? Milli Piyango çekilişi canlı izleme yolları!
- Bugün marketler kaça kadar açık? 31 Aralık Cuma Migros, A101, ŞOK, BİM, CarrefourSA çalışma saatleri
- WhatsApp’tan sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri!