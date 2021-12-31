Dünyanın bir ucundan Konya’daki evine gelen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı

Olay, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Değirmenözü Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Avursturya'da iş ile ikamet sahibi olan Mehmet Emin Kızılırmak, iznini yapmak için geldiği memleketi Kulu ilçesindeki evinin demir bahçe kapısının kilitlerinin kırıldığını gördü.

Evine giden Mehmet Emin Kızılırmak, garaj kapısının da açık bırakıldığı ve içerisindeki motosikletinin ve pek çok araç gereçlerinin yerinde olmadığını fark etti.