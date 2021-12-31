31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın bir ucundan Konya’daki evine gelen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı

Dünyanın bir ucundan Konya’daki evine gelen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Dünyanın bir ucundan Konya’daki evine gelen gurbetçi hayatının şokunu yaşadı

Avusturya'da yaşamını sürdüren gurbetçinin Konya Kulu’da bulunan evi, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca soyuldu. İzin içim geldiği memleketinde evinin soyulduğunu görünce şaşkına dönen gurbetçi vatandaşın tek isteği hırsızların bulunması.

Olay, Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Değirmenözü Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Avursturya'da iş ile ikamet sahibi olan Mehmet Emin Kızılırmak, iznini yapmak için geldiği memleketi Kulu ilçesindeki evinin demir bahçe kapısının kilitlerinin kırıldığını gördü.

Evine giden Mehmet Emin Kızılırmak, garaj kapısının da açık bırakıldığı ve içerisindeki motosikletinin ve pek çok araç gereçlerinin yerinde olmadığını fark etti.

NE VAR NE YOK ALIP GİTMİŞLER

Evini de kontrol eden Mehmet Emin Kızılırmak, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, televizyon gibi çok sayıda değerli eşyasının çalındığını görünce, durumu polise bildirerek yardım istedi.

EMNİYET OPERASYON BAŞLATTI

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, evde yapılan incelemelerin ardından şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

60 BİN LİRALIK ZARARI VAR

Hırsız ya da hırsızların evini darmadağın ettiğini söyleyen Mehmet Emin Kızılırmak, geçen yıl da aynı binanın 2'nci katındaki televizyonunun çalındığını ifade etti. Polislerin gelerek inceleme yaptığını anlatan Kızılırmak, yaklaşık 60 bin liralık bir zararının olduğunu, hırsız veya hırsızların bir an önce yakalanmasını istediğini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA