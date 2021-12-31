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Uşak'ta 4 farklı isim kullanan kadın yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Uşak’ta 4 farklı isim kullanan kadın yakalandı

Uşak’ta Eşme ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kadın durdurdu. Şüpheli kadının 4 farklı isim kullandığı öğrenildi. 13 yıl 3 ay kesinleşmiş suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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