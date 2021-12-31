Çekmeköy’de facia: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isterken arabanın çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı. Dehşete düşüren kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
Kaza, geçen Salı günü akşam sularında İstanbul Çekmeköy'de Çamlık Mahallesi, Şahinbey Caddesinde yaşandı.
Koşarak yolun karşısına geçmek isteyen kişiye, cadde üzerinde aşırı hızlıca ilerleyen aracın çarpması sonucu metrelerce havaya fırladı.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yola düşen yayaya olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri müdahale etti.
VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU
Sağlık ekipleri tarafından çevredeki Hastaneye kaldırılan yayanın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya koşarak caddenin karşısına geçmeye çalışıyor, aşırı hızla gelen otomobilin çarpması sonucu yaya metrelerce havaya uçarak yere çakılıyor.
"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"
Kazayı gören Osman Albayrak, "Kaza geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Koşarak, aceleyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir arkadaşa bayan bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savruldu ve vücudunda kırıklar oluştu. Bu caddede kaldırım ve orta refüjün dar olması nedeniyle sürekli kazalar oluyor ve geçtiğimiz aylarda bir vatandaş da hayatını kaybetti. Bu caddeye trafik lambası yada hız seviyesini düşürücü engellemelerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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