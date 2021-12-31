Çekmeköy’de facia: Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı

"BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR"

Kazayı gören Osman Albayrak, "Kaza geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Koşarak, aceleyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir arkadaşa bayan bir sürücü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savruldu ve vücudunda kırıklar oluştu. Bu caddede kaldırım ve orta refüjün dar olması nedeniyle sürekli kazalar oluyor ve geçtiğimiz aylarda bir vatandaş da hayatını kaybetti. Bu caddeye trafik lambası yada hız seviyesini düşürücü engellemelerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.