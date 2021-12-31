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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
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Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'da bir otel odasında elleri ve ayakları bağlı otel odasında ölü olarak bulunan Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.O.A.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen M.O.A.A., ifadesinde, "Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti." ifadelerini kullandı. Öte yandan şüphelinin otele giriş görüntüleri de ortaya çıktı.

Şişli, Ergenekon mahallesinde dün sabah saatlerinde bir otelde oda temizliği için içeri giren görevliler elleri ve ayakları bağlanmış, yüzü bantla sarılmış halde bir kadın görerek polise ihbar etti.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Otel kayıtlarından kadının Tunus uyruklu Tariyam Aloui Ep Guitni olduğu belirlendi.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

İlk incelemede kadının boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceset kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Tariyam Aloui Ep Guitni'nin cesedinin bulunmasından bir gün önce arkadaşlarının yanından biriyle kahve içeceğini söyleyerek ayrıldığını tespit etti.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Kadının ölü bulunduğu otele akşam saatlerinde girdiği ve yabancı uyruklu bir kişinin tuttuğu odaya girdiği tespit edildi.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Polis yaptığı incelemede yabancı uyruklu kişinin saat 24.00 sıralarında otelden ayrıldığını odaya ceset bulunana kadar kimsenin girmediği öğrenildi.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

ÜSKÜDAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit ettikleri şüpheli M.O.A.A Üsküdar'da gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Otel odasında korkunç son: Boynundaki izler ele verdi! Tunuslu kadını katleden caninin ifadesi ortaya çıktı

'İNTERNETTEN TANIŞTIK, HEDİYE ALDIM'

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelinin ifadesinde, "Birkaç ay önce sosyal medyadan tanıştık. Ona telefon ve bazı şeyler aldım. Masraf yaptım. Benden istediklerini aldım. Ama beni reddetti." dediği öğrenildi.

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