Adana’da hastanede unutulanlar şaşkına çevirdi! Ne ararsan var: Süpürge, leğen, plaka…
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelenlerin unuttuğu onlarca eşya sergilendi. Hastanede vatandaşların unuttuğu ortez, elektrikli süpürge ile leğen ilgi toplarken, diğer yüzlerce eşya sahibi bulunmazsa emniyet güçlerine teslim edilecek.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pek çok sebeplerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu, ortez, elektrikli süpürge, plaka, tekerlekli sandalye, nüfus cüzdanı, leğen, ziynet eşyası, çanta, cüzdan, araç anahtarı, para, kol saati ve banka kartları benzeri pek eşya, hastane personeli ve vatandaşlar tarafından bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne verildi.
1 YIL İÇİNDE BULUNMAZSA EMNİYETE TESLİM EDİLECEK
Kayıp eşya bölümünde ise bütün eşyalar paketlendi ve nerede, ne zaman bulunduysa yazılıp saklanmaya başlandı. Prosedür gereği 1 yıl içerisinde sahibi çıkmayan eşyalar ise polise teslim edilecek.
"GÜNLÜK 35-40 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR"
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde unutulan eşyalar sergilendi. Hastanede unutulan ortez, elektrikli süpürge ve leğen dikkat çekerken, diğer yüzlerce eşya sahiplerini bekliyor.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Nuri Karslıoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Karslıoğlu, "Hastanemiz çok yoğun trafiğe maruz kalıyor. Günlük yaklaşık 35-40 bin kişi ziyaret ediyor. Birçok vatandaşımız eşyalarını düşürebiliyor. Bizler de bunları emanet eşya depomuzda saklıyoruz. Ortezden, ziynet eşyaya kadar birçok eşya var. Bunları ilgili yasa ve mevzuat gereği 1 yıl muhafaza etmek zorundayız. 1 yılın sonunda da karakola teslim ediyoruz" diye konuştu.
Karslıoğlu, kayıp eşya deposunda bin 91 eşya olduğunu, bir bu kadar eşyanın da sahipleri tarafından alındığını söyledi.
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