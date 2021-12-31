Adana’da hastanede unutulanlar şaşkına çevirdi! Ne ararsan var: Süpürge, leğen, plaka…

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pek çok sebeplerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu, ortez, elektrikli süpürge, plaka, tekerlekli sandalye, nüfus cüzdanı, leğen, ziynet eşyası, çanta, cüzdan, araç anahtarı, para, kol saati ve banka kartları benzeri pek eşya, hastane personeli ve vatandaşlar tarafından bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne verildi.

1 YIL İÇİNDE BULUNMAZSA EMNİYETE TESLİM EDİLECEK

Kayıp eşya bölümünde ise bütün eşyalar paketlendi ve nerede, ne zaman bulunduysa yazılıp saklanmaya başlandı. Prosedür gereği 1 yıl içerisinde sahibi çıkmayan eşyalar ise polise teslim edilecek.