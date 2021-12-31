Ankara’da engelli kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet eden Süleyman Yurdakul (50) ve Derya Damla Yurdakul (24) daha belirlenemeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmada tarafların tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüşen olayda Süleyman Yurdakul, eşini pek çok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.