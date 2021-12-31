Ankara’da bir kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’da eşi ile tartışan kadın eşi tarafından canice bıçaklandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet eden Süleyman Yurdakul (50) ve Derya Damla Yurdakul (24) daha belirlenemeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmada tarafların tansiyonun yükselmesiyle kavgaya dönüşen olayda Süleyman Yurdakul, eşini pek çok yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEDENHAYATINI KAYBETTİ

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Derya Damla Yurdakul'un cansız bedeni Çubuk Ömercik Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

YÜZDE 50 ENGELLİ

İlçedeki bir okulda memur olarak görev yapan ve yüzde 50 zihinsel olduğu öğrenilen Damla Yurdakul'un eşi ile 3 yıldır evli oldukları ve 2 yaşında çocuklarının olduğu kaydedildi.

MAKTÜLÜN ANNESİ KONUŞTU

Kameralara konuşmak istemeyen kurban Derya Yurdakul'un annesi, damadı ile kızının sürekli tartıştıklarını ve torununun yetim kaldığını aktardı.