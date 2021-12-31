31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango 2022 sonuç son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı özel son 2-3-4-5 rakama ne kadar veriyor?

Milli Piyango 2022 sonuç son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı özel son 2-3-4-5 rakama ne kadar veriyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Milli Piyango 2022 sonuç son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı özel son 2-3-4-5 rakama ne kadar veriyor?

Milli Piyango 2022 son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar! MPİ 2022 yılbaşı özel çekilişi son 2-3-4-5 rakama ne kadar veriyor? Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişinde, son rakamları tutturan kişilere de milyonlarca lira ikramiye verilecek. Biletine ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek isteyen kişiler Milli Piyango 2022 sonuç bilgisin öğrenmek istiyor. Son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar belli oldukça hangi talihlinin ne kadar ikramiye alabileceği de belli olacak. İşte; Milli Piyango 2022 sonuç ve kazandıran numaraları…

Milli Piyango 2022 sonuç son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? MPİ 2022 yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Milyonlarca lira ikramiyenin sahibini bulacağı heyecan dolu çekilişte kazanan numaraların ne olduğu merak ediliyor. Milli Piyango 2022 sonuç sorgulaması yapan vatandaşlar son 2-3-4-5 rakama göre kazanan numaraları öğrenmek istiyor. İşte, biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenmenin yolları!

MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI KAZANDIRAN NUMARALAR!

2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde ilk ikramiyeler saat 17:00'de belli olacak. Saat 23:00'te ise en büyük ikramiye belirlenecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SON 2-3-4-5 RAKAM NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango'da son rakamlara göre ne kadar ikramiye verildiği henüz belli olmadı. Çekilişler tamamlandığı takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 8 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 6 kez çıktı

MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

MİLLİ PİYANGO'DA SON 5 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

2020 yılında - 9884757

2019 yılında - 1358490

2018 yılında - 9794035

2017 yılında - 2796288

2016 yılında - 0556013

AMORTİ NE DEMEK?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

Milli Piyango biletinize amorti çıkması halinde bileti ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

Bu yıl çeyrek bilet 30 TL, yarım bilet, 60 TL ve tam bilet 120 TL olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA