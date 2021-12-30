Yolcu gizlice kaydetti! Dolmuş şoföründen pes dedirten davranış
YAŞAM İHA
Son dakika haberi: Ankara'da seyir halindeyken cep telefonunu kullanan dolmuş şoförü, bir yolcu tarafından gizlice görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere ise tepki yağdı.
Olay Ankara'da Sıhhiye Etimesgut Bağlıca hattında meydana geldi. Dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi.
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SEYİR HALİNDE TELEFONLA KONUŞTU
Şoför kimi zaman telefonu ile oynadı. Kimi zaman da telefonda arkadaşları ile sohbet etti.
PES DEDİRTEN ANLAR
O anlar bir yolcu tarafından gizliece görüntülendi. Dolmuş şoförünün bu davranışı pes dedirtti.
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