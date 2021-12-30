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Yolcu gizlice kaydetti! Dolmuş şoföründen pes dedirten davranış

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Yolcu gizlice kaydetti! Dolmuş şoföründen pes dedirten davranış

Son dakika haberi: Ankara'da seyir halindeyken cep telefonunu kullanan dolmuş şoförü, bir yolcu tarafından gizlice görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntülere ise tepki yağdı.

Olay Ankara'da Sıhhiye Etimesgut Bağlıca hattında meydana geldi. Dolmuş şoförü, seyir halindeyken cep telefonunu elinden düşürmedi.

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Yolcu gizlice kaydetti! Dolmuş şoföründen pes dedirten davranış

SEYİR HALİNDE TELEFONLA KONUŞTU

Şoför kimi zaman telefonu ile oynadı. Kimi zaman da telefonda arkadaşları ile sohbet etti.

Yolcu gizlice kaydetti! Dolmuş şoföründen pes dedirten davranış

PES DEDİRTEN ANLAR

O anlar bir yolcu tarafından gizliece görüntülendi. Dolmuş şoförünün bu davranışı pes dedirtti.

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