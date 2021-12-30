Antalya’da piyasa değeri 250 bin TL’lik sahte alkollü içki ele geçirildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkollü içki kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik operasyon yapıldı.

Şüphelilerin Antalya başta olmak üzere Isparta, Konya, Denizli gibi çevre illere sahte alkollü içki satışı yaptıkları tespit edildi.