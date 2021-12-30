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Balıkesir'de deprem! AFAD son dakika duyurdu ( 2021 son depremler)

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Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Balıkesir’de deprem! AFAD son dakika duyurdu 2021 son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Balıkesir Sındırgı'da saat 20:23'te 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20:23'te 3,5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Deprem yerin 11.48 km altında oluştu.

Korkutan deprem il ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu.

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