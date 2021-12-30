5 ay boyunca komşusunun kapısına işeyip çöplerini attı! İzmir’de bir garip olay

Olay, Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.

Ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.