5 ay boyunca komşusunun kapısına işeyip çöplerini attı! İzmir'de bir garip olay
Son dakika haberleri... İzmir'in Menemen ilçesi, filmleri aratmayacak bir olaya sahne oldu. Yaklaşık 5 ay boyunca daire kapasına atılan çöplerden rahatsız olan ve bunun üzerine güvenlik kamerası taktıran ev sahibi gördükleri karşısında şaşkına döndü. Görüntülerde, aynı binada yaşayan komşusu tarafından daire kapısına çöp atıldığı, idrar yapıldığı ve şişe içerisinde bir çeşit sıvının döküldüğü ortaya çıktı.
Olay, Kasımpaşa Mahallesi Yörükefe Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi.
Ev sahibi Sezayi Ş. (60), 3 yıl önce almış olduğu dairesinin kapısına yaklaşık 5 ay boyunca çöp atılması ve ağır kokuların gelmesi üzerine kimin yaptığını tespit etmek ve caydırıcılık olması amacıyla daire kapısını görecek şekilde güvenlik kamerası taktırdı.
26 ve 27 Aralık tarihlerinde yine dairesinin önünde çöp ve kötü koku ile karşılaşan ev sahibi Sezayi Ş., güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde olayı gerçekleştiren kişinin apartman komşusu Süleyman A. (56) olduğunu görünce şaşkına döndü.
ÇÖP ATTI, İDRARINI YAPTI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde komşusu Süleyman A.'nın daire kapısının önüne çöp attığı, idrarını yaptığı ve şişe içerisindeki bir çeşit sıvıyı kapının üzerine döktüğü anlar yer alırken, ev sahibi Sezayi Ş., komşusundan şikayetçi oldu. Bunun üzerine güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerince olayın şüphelisi Süleyman A., gözaltına alındı.
MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkeme tarafından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından verilen bu kararın emsal niteliğinde olduğu öğrenildi.
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