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Gökçeada'da deniz ulaşımına hava engeli! Feribot seferleri iptal oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2021 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021
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Gökçeada’da deniz ulaşımına hava engeli! Feribot seferleri iptal oldu

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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