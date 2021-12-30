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Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs kaça kadar açık? İstanbul’da yılbaşında 24 saat ulaşım var mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs kaça kadar açık? İstanbul’da yılbaşında 24 saat ulaşım var mı?

Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs kaça kadar açık? İstanbul’da yılbaşında 24 saat ulaşım var mı? Yılbaşında kutlama yapmak için dışarı çıkmayı planlayan vatandaşlar, İstanbul’da toplu ulaşımın nasıl olacağını merak ediyor. 2022 yılının gelişi tüm coşkusuyla dünya genelinde kutlanacak. Yeni bir yılın gelişinin heyecanını taşıyacak vatandaşlar, yılbaşında toplu taşımanın çalışmasını merak ediyor. Peki; yılbaşında metro, metrobüs kaça kadar açık? Yılbaşında 24 saat ulaşım var mı?

Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs kaça kadar açık? İstanbul'da yılbaşında 24 saat ulaşım var mı? İstanbul'da yılbaşında sabaha kadar ulaşım olup olmayacağı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Yeni yılın gelmesine sayılı saatler kala, yılbaşında eğlenmek isteyen İstanbullular toplu ulaşımın saat kaçla kaç arasında çalıştığını öğrenmek istiyor. Peki; yılbaşında metro metrobüs otobüs kaça kadar açık?

YILBAŞINDA METRO METROBÜS OTOBÜS KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık Cuma gecesi oluşabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak otobüs ve metro seferleri artırıldı.

Cuma gecesi saat 24.00 ile cumartesi 05.00 arasında 15 ayrı hatta normalde 54 olan sefer sayısı 186'ya çıkarıldı.

15F Beykoz-Kadıköy, 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar, 130A Tuzla-Kadıköy, 17 Pendik-Kadıköy, 19S Yenidoğan / Sarıgazi-Kadıköy, E-10 S. Gökçen Havalimanı-Kadıköy, 12A Kadıköy-Üsküdar, 122C Tepeüstü-Mecidiyeköy, 129T Bostancı-Taksim, 121A Beykoz- Mecidiyeköy, 76D Bahçeşehir-Taksim, 89C Başakşehir-Taksim, 55T Gaziosmanpaşa-Taksim, 40 Rumelifeneri-Taksim, 25G Sarıyer-Taksim hatlarında yapılacak ek seferler haricinde, gerekli olursa ayrıca ek seferler de düzenlenecek.

24 saat hizmet veren metrobüs hattında da normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 125 sefer daha yapılacak. 1 Ocak 2022 Cumartesi günü ise tüm İETT seferleri cumartesi sefer planına göre düzenlenecek.

GECE METROSU UYGULANACAK

İstanbul'da raylı sistemler de yılbaşında 24 saat süreyle çalışacak ve ek seferler konulacak. Metro hatlarında "Gece Metrosu" tarifesi uygulanacak. Bu hatlarda seferler, 31 Aralık Cuma sabah 06.00'dan 2 Ocak Pazar günü 02.00'ye kadar kesintisiz yapılacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvayı, T3 Kadıköy-Moda Tramvayı, T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı ile F1 Taksim-Kabataş Fünikülerinde ise seferler 1 Ocak saat 02.00'ye kadar devam edecek.

1 OCAK'TA METRO METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT'den yapılan açıklamada, 1 Ocak Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek. Öte yandan toplu ulaşım araçları da 24 saat çalışacak ve ek seferler konulacak.Yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacak.

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