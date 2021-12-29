Talihsiz gencin acı sonu! Yan baktın deyip öldürdü
Son dakika haberine göre: İstanbul Pendik'te 27 yaşındaki Emre Candan'ın ölümü kahretti. Genç adam, iki arkadaşıyla ATM'den para çekerken bir grubun saldırısına uğradı. Kendini korumak isteyen genç 'Yan baktın' kavgası sırasında bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, 25 Aralık Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada çalışan Emre Candan (27), arkadaşları Berk Alpaslan ve İbrahim Akkuş ile birlikte ATM'ye geldi.
O sırada yanlarına gelen bir grup, para çeken Candan ve arkadaşlarına laf attı. Çıkan 'Yan baktın tartışmada Alpaslan ve Akkuş darbedildi. Emre Candan ise, kavgaya karışan Y.B (39) tarafından kasığından bıçaklandı. Ardından Candan ve arkadaşları olay yerinin yakınındaki bir hastaneye doğru koşmaya başladı.
Bu sırada Emre Candan yere yığıldı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışma başlatan polis ekipleri, yaklaşık 5 saat sonra şüphelilerden E.O (17)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, daha sonra olaya karıştığı belirlenen F.Ü.(33) ve Emre Candan'ı bıçaklayan Y.B.(39)'yi de yapılan operasyonla yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan önce 2 arkadaşıyla bir restorana giren Emre Candan'ın son görüntüleri ve bıçaklandığı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.
'SAKİN OL HASTANEYE KOŞALIM' DEDİM
Emre Candan'ın arkadaşı Berk Alpaslan, "Bizim hiçbir suçumuz günahımız yok, bize laf atıldı. Biz de olaydan kaçmaya çalışırken üzerimize geldiler. Beni darbettiler. O anda olayı anlayamadım. Emre Ağabeyimi bıçaklamışlar. Peşimizden geldiler. Ben de kendim bıçaklandım sandığım için 'Emre ağabey sakin ol hastaneye koşalım' dedim. O bana 'iyiyim' dedi. Sonra alt geçide girdiğimiz zaman yere düştü. Sayısını bilmiyorum ama 10-15 kişiydiler. Ben zaten attıkları laf duymadım diğer arkadaşım duymuş. Ben ayırırken öğrendim laf attıklarını" dedi.
"BIÇAKLA GÖZÜME VURDU"
Candan'ın yanında bulunan İbrahim Akkuş ise, "O gün çarşıdan yukarı doğru çıkarken sol tarafımızdan bir ses geldi. Arkadaşlardan bir tanesi laf attı bize. Anlamadık zaten biz. Yanımdaki Berk arkadaşım ile sorduk, 'Anlamadım bir şey mi dediniz' diye. 'Hayır' falan dediler bana zaten orada. 'Hadi ağabey gidelim' dedi bana Berk. Tam o sırada geldi çocuğun bir tanesi bana vurdu. Uzandım yere zaten ben."
Ölen arkadaşım Emre geldi 'Hayırdır ne oldu' diye. O çocuk çarşının aşağısına doğru kaçmış ve elinde kaldırım taşı vardı. O şekilde bizi geri püskürttü. İki kişinin elinde bıçak vardı. Bir tanesinin elinde ekmek bıçağı vardı. Bir tanesinde de kelebek tabirinde bir bıçak vardı, yanlış hatırlamıyorsam. 'Hayırdır' falan dedi bana vurdu. O anda zaten kör oldum ben. Bıçakla gözüme vurdu sandım hiçbir şey göremedim o an. Ondan sonra Emre 'Hadi kaçalım' diye bağırdı. Kendime geldim zaten o sırada. Emre kaçtı gitti. Arkasından gittim ben de Emre'nin. Alt geçide geldik. Emre düştü yere" diye konuştu.
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