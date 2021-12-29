Talihsiz gencin acı sonu! Yan baktın deyip öldürdü

Ölen arkadaşım Emre geldi 'Hayırdır ne oldu' diye. O çocuk çarşının aşağısına doğru kaçmış ve elinde kaldırım taşı vardı. O şekilde bizi geri püskürttü. İki kişinin elinde bıçak vardı. Bir tanesinin elinde ekmek bıçağı vardı. Bir tanesinde de kelebek tabirinde bir bıçak vardı, yanlış hatırlamıyorsam. 'Hayırdır' falan dedi bana vurdu. O anda zaten kör oldum ben. Bıçakla gözüme vurdu sandım hiçbir şey göremedim o an. Ondan sonra Emre 'Hadi kaçalım' diye bağırdı. Kendime geldim zaten o sırada. Emre kaçtı gitti. Arkasından gittim ben de Emre'nin. Alt geçide geldik. Emre düştü yere" diye konuştu.