Milli Piyango bilet fiyatları 2022! Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar kaç TL?

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinde, verilen en küçük para ödülüne amorti denir. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir ve çekilişte, 2 tane amorti rakamı çekilir. Biletinizdeki son rakam bu iki rakamdan biri ise, amorti bilet kazanmış olursunuz.

AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ RAKAM BİLMEK GEREKİYOR?

Amorti bilet kazanmak için, biletinizdeki son rakamın, çekilişte çıkan iki amorti rakamından biri ile uyuşması gerekir. Bu durumda, amorti bilet kazanmış olurunuz.