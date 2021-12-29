Milli Piyango bilet fiyatları 2022! Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar kaç TL?
Milli Piyango bilet fiyatları 2022! Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bileti alıp talihli olma hayali kuran vatandaşlar, 2022 Milli Piyango bilet fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Bilet fiyatları tam, yarım veya çeyrek olmak üzere değişiklik gösteriyor. Peki; 2022 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? İşte, haberimizden tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatları…
2022 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar? Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenecek yılbaşı çekilişinde binlerce kişi ikramiyeye ulaşacak. 120 milyon TL'deki büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet edeceği ise merak ediliyor. Peki; 2022 Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar oldu? Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları!
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEYREK BİLET FİYATI
Yılbaşı Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı: 30 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI YARIM BİLET FİYATI
Milli Piyango yılbaşı yarım bilet fiyatı: 60 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI TAM BİLET FİYATI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde tam bilet fiyatı: 120 TL
Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesinde, verilen en küçük para ödülüne amorti denir. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir ve çekilişte, 2 tane amorti rakamı çekilir. Biletinizdeki son rakam bu iki rakamdan biri ise, amorti bilet kazanmış olursunuz.
AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ RAKAM BİLMEK GEREKİYOR?
Amorti bilet kazanmak için, biletinizdeki son rakamın, çekilişte çıkan iki amorti rakamından biri ile uyuşması gerekir. Bu durumda, amorti bilet kazanmış olurunuz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞLARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Büyük ikramiyeli çekilişi için biletler MPİ online sistem üzerinden de satılıyor.
Büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00'te yapılacak. Milli Piyango bilet satışları ise saat 14.00'e kadar devam edecek
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- Milli Piyango bilet fiyatları 2022! Tam, yarım, çeyrek Milli Piyango bilet fiyatı ne kadar kaç TL?
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