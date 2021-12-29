Son dakika: İstanbul’da korku dolu anlar: 18 katlı rezidansta yangın çıktı: Mahsur kalanlar var

Esenyurt'ta Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'taki bir sitenin içindeki 19 katlı bir binanın elektrik hatlarındaki kablolar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.