Son dakika: İstanbul'da korku dolu anlar: 18 katlı rezidansta yangın çıktı: Mahsur kalanlar var
Son dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta'ta 18 katlı rezidansın üst katlarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle bazı dairelerdekiler mahsur kaldı. Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin, evlerinde mahsur kalan apartman sakinlerini tahliye çalışmaları sürüyor.
Esenyurt'ta site içindeki 19 katlı bir apartmanda çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangının neden olduğu yoğun duman sebebiyle bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
Esenyurt'ta Piri Reis Mahallesi 2268. Sokak'taki bir sitenin içindeki 19 katlı bir binanın elektrik hatlarındaki kablolar henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Apartman sakinleri, rahat nefes alabilmek ve dumandan etkilenmemek için evlerinin balkonuna çıktı.
"PANİK YAPMAYIN" UYARISI
İtfaiye ekipleri hoparlörle vatandaşlara "Panik yapmayın" diye uyarıda bulundu.
İtfaiye ekiplerinin, evlerinde mahsur kalan vatandaşları tahliye etme çalışmaları sürüyor.
Bu sırada rezidansa gelen bir anne de balkonda kalan çocuğu için gözyaşı döktü. Bir yandan oğlu ile telefonla konuşan anne, bir yandan itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
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