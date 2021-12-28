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4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti!

Kayseri'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti. Yangında 2'si aynı aileden olmak üzere binada yaşayan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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