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İzmir'de 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

Türkiye yangın faciasında ölen üç kardeşe ağlıyor. İzmir'de bir evde çıkan yangında küçük çocuklar yanarak can verdi. Çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları belirtildi. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, kömür sobasının yanar halde olduğu ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Anne ve babanın evde olmadığı sırada yangının çıktığı belirtilirken, komşunun sözleri kahretti. Komşuları, "Üç çocuk birbirine sarılmış, ağlarlarken gördüm ama kurtaramadım" dedi.

Giriş Tarihi: 25.12.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 12:18
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İzmir’de 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

Talat Menderes'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle durum, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangının çıktığı eve giren itfaiye ekipleri, 3 çocuğun cansız bedenini çıkardı.

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İzmir’de 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

3 KARDEŞ YANGINDA CAN VERDİ
Yapılan incelemede çocukların Talha Menderes (3) ile ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes (1,5) oldukları belirlendi.

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İzmir’de 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

Yangın esnasından çocukların babası Talat Menderes ile anneleri Nuriye Menderes'in evde olmadıkları öğrenildi.

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İzmir’de 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

"TAMAMEN İTFAİYENİN SORUMSUZLUĞU
"2 yaşındaki ikizler Remzi ve Yahya ile ağabeyleri 3 yaşındaki Talha Menderes'in yaşamını yitirdiği yangının; kömür sobasından çıktığı iddia edildi.

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İzmir’de 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, kömür sobasının yanar halde olduğu ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi.