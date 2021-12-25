İzmir'de 3 çocuğun can verdiği yangın faciasında kahreden detay: Birbirlerine sarılmışlar

Türkiye yangın faciasında ölen üç kardeşe ağlıyor. İzmir'de bir evde çıkan yangında küçük çocuklar yanarak can verdi. Çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise 2 yaşında oldukları belirtildi. İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmada, kömür sobasının yanar halde olduğu ve yangının bu sebeple çıkmış olabileceği belirtildi. Anne ve babanın evde olmadığı sırada yangının çıktığı belirtilirken, komşunun sözleri kahretti. Komşuları, "Üç çocuk birbirine sarılmış, ağlarlarken gördüm ama kurtaramadım" dedi.