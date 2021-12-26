26 Aralık 2021, Pazar
İzmir'deki yangında 3 çocuk hayatını kaybetti! Bu acıya yürek dayanmaz! İtfaiyecilerin karşılaştığı manzara kahretti
İzmir'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında yanan eve giren itfaiye ekipleri odadaki yatağın üzerinde 3 çocuğun cansız bedeni birbirine sarılı vaziyette buldu. Yangının kömür sobasının yakınındaki bir plastik malzemeyi eritmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 26.12.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 08:49
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