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İzmir'deki yangında 3 çocuk hayatını kaybetti! Bu acıya yürek dayanmaz! İtfaiyecilerin karşılaştığı manzara kahretti

İzmir'de 3 çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında yanan eve giren itfaiye ekipleri odadaki yatağın üzerinde 3 çocuğun cansız bedeni birbirine sarılı vaziyette buldu. Yangının kömür sobasının yakınındaki bir plastik malzemeyi eritmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 08:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 08:49
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İzmir’deki yangında 3 çocuk hayatını kaybetti! Bu acıya yürek dayanmaz! İtfaiyecilerin karşılaştığı manzara kahretti
Olay, Cuma günü saat 13.00 sıralarında Bayındır ilçesi Hacıbekir Mahallesi Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde çıktı. Ahşap evden alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
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İzmir’deki yangında 3 çocuk hayatını kaybetti! Bu acıya yürek dayanmaz! İtfaiyecilerin karşılaştığı manzara kahretti
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
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İzmir’deki yangında 3 çocuk hayatını kaybetti! Bu acıya yürek dayanmaz! İtfaiyecilerin karşılaştığı manzara kahretti
Eve giren ekipler, 3 yaşındaki Talha Menderes ile 2 yaşındaki ikiz kardeşleri Ramiz ve Yahya Menderes'in cansız bedenleriyle karşılaştı.
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İzmir’deki yangında 3 çocuk hayatını kaybetti! Bu acıya yürek dayanmaz! İtfaiyecilerin karşılaştığı manzara kahretti
Yangın sırasında çocukların baba Ferhat ile anne Nuriye Menderes'in evde olmadığı belirlendi.
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İzmir’deki yangında 3 çocuk hayatını kaybetti! Bu acıya yürek dayanmaz! İtfaiyecilerin karşılaştığı manzara kahretti
3 küçük çocuğun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, anne Nuriye ile baba Ferhat Menderes yaşadıkları şoku atlatamadı.