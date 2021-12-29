Son dakika: 42 yaşındaki lise öğretmeni evinde ölü bulundu

Ergün'ün kısa süre önce de görev yaptığı okulda epilepsi krizi geçirdiği ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Yine benzer bir durumun ölüme sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Ergün'ün cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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