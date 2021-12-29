Son dakika: 42 yaşındaki lise öğretmeni evinde ölü bulundu
YAŞAM AA
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, lise öğretmeni ikamet ettiği evinde ölü bulundu. Genç öğretmenin ölüm nedenine ilişkin ilk bulgulara göre vefat nedeninin epilepsi krizi olabileceği üzerinde duruluyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesinde felsefe öğretmeni olarak görev yapan 42 yaşındaki Adem Ergün'e mesai başlangıcında telefonla ulaşamayan meslektaşları arkadaşlarının Beytepe Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Eve giren polis ve sağlık ekipleri Ergün'ü yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ergün'ün öldüğü belirlendi.
Ergün'ün kısa süre önce de görev yaptığı okulda epilepsi krizi geçirdiği ve rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Yine benzer bir durumun ölüme sebebiyet vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Ergün'ün cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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