Sokak köpeğinin gözlerini kızgın madde döküp oydular! Zonguldak'tan kan donduran olay

SÖZÜN BİTTİĞİ YER!

Alaplı İlçe İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, sosyal medya hesabında duruma tepki göstererek, "Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki sizler de aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım köpeği belediyeye getirdikleri andan itibaren şoktayım. Köpeğin iki gözü de kızgın dağlanmış ve oyulmuş. Bunu yapan insan olamaz" ifadelerini kullandı.

