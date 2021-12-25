26 Aralık 2021, Pazar
Sokak köpeğinin gözlerini kızgın madde döküp oydular! Zonguldak'tan kan donduran olay
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sokak köpeği iki gözü kızgın maddeyle oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere barınakta koruma altına alındı. Yaşanan insanlık dışı olaya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 23:51
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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
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- 5
Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
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- 5
Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay