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Sokak köpeğinin gözlerini kızgın madde döküp oydular! Zonguldak'tan kan donduran olay

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir sokak köpeği iki gözü kızgın maddeyle oyulmuş halde bulundu. Köpek, tedavi edilmek üzere barınakta koruma altına alındı. Yaşanan insanlık dışı olaya sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:22 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 23:51
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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak’tan kan donduran olay

Alaplı ilçesinde 2 yaşındaki bir sokak köpeği, iki gözü kızgın maddeyle oyulmuş halde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak’tan kan donduran olay

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vatandaşların haber verdiği Alaplı Belediyesi ekipleri, köpeği teslim alarak Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Alaplı Kaymakamlığının ise olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

HABERİN VİDEOSU

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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak’tan kan donduran olay

SÖZÜN BİTTİĞİ YER!

Alaplı İlçe İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, sosyal medya hesabında duruma tepki göstererek, "Sözün bittiği, göz yaşlarımın sel olduğu bir günü yaşıyorum. Bittim ben bugün. Eminim ki sizler de aynı duyguları yaşayacaksınız. Mesai arkadaşım köpeği belediyeye getirdikleri andan itibaren şoktayım. Köpeğin iki gözü de kızgın dağlanmış ve oyulmuş. Bunu yapan insan olamaz" ifadelerini kullandı.

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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak’tan kan donduran olay

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Duyarlı Alaplılılar bunu yapanların bir an önce bulunması için sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak'tan kan donduran olay
Sokak köpeğinin gözlerini oymuşlar! Zonguldak’tan kan donduran olay