Esenyurt’ta 16 yaşındaki kız 3. kattaki balkondan düştü! O anlar kamerada

GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı. Cebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.