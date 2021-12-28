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Esenyurt’ta 16 yaşındaki kız 3. kattaki balkondan düştü! O anlar kamerada

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Esenyurt’ta 16 yaşındaki kız 3. kattaki balkondan düştü! O anlar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katındaki balkondan otomobilin üzerine düşen 16 yaşındaki kız yaralandı. Genç kızın düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.



Olay, geçen gün sabah saat 05.00 sularında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Balıkyolu Mahallesinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında yaşandı.

PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, nefes alma problemi yaşayan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Rama Cebi, hava almak için balkona çıktı. Cebi, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı. Cebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

NEFES ALMAYA ÇIKTI

Olayı anlatan Cebi'nin komşusu, "Duyduğumuza göre nefes almak için balkona çıktı. Uykudan yeni kalkmış. Başı dönmüş. Nefes almasında sıkıntı var. Nefes almaya çıkıyor. Balkona çıktı. Öyle de yere düştü" dedi.

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