Esenyurt’ta 16 yaşındaki kız 3. kattaki balkondan düştü! O anlar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katındaki balkondan otomobilin üzerine düşen 16 yaşındaki kız yaralandı. Genç kızın düşme anı saniye saniye kameralara yansıdı.
PARK HALİNDEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, nefes alma problemi yaşayan 16 yaşındaki yabancı uyruklu Rama Cebi, hava almak için balkona çıktı. Cebi, dengesini kaybederek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GENÇ KIZIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay hakkında inceleme başlattı. Cebi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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