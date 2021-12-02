HaberlerGaleriVIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede
VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede
Bursa ve İstanbul'da, başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VIP 1 Operasyonu'nda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 02.12.2021 17:02Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:02