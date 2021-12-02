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VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede

Bursa ve İstanbul'da, başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VIP 1 Operasyonu'nda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan olayla ilgili yeni gelişmeler de ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 17:02
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VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin Bursa ve İstanbul'da, başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorlayıp, fuhuş için yer temin ettiklerini belirledi.

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VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle, şüpheliler takibe alındı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından 200 polisle Bursa ve İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

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VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede

'VİP 1' ismi verilen operasyonda, 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 20 kadın, ifadeleri için emniyete götürüldü.

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VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede

LÜKS OTELLER TERCİH EDİLMİŞ

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek, çete üyelerinin iletişim kurdukları müşterilerin isimlerinin ve randevu saatlerinin yazıldığı notlar ile yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi.

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VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede

Kadınların fotoğraflarından oluşan katalogların özel müşterilere internet aracılığıyla gönderildiği saptandı.