VIP rezaletinde yeni detaylar ortaya çıktı! Fuhuş operasyonundaki şüpheliler adliyede

LÜKS OTELLER TERCİH EDİLMİŞ

Şüphelilerin ev ile iş yerlerinde yapılan aramalarda, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk lirası, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 tüfek, çete üyelerinin iletişim kurdukları müşterilerin isimlerinin ve randevu saatlerinin yazıldığı notlar ile yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi.